Agid ga laget sitt ledelsen da han satte inn 1-0-målet før det første minuttet var omme, og Ahmad Al-Fares scoret og doblet ledelsen for Bergkrystall. Bergkrystall rykket ytterligere ifra da Mehmet Akif Demez økte ledelsen etter 15 minutter, og Agid scoret sitt andre mål da han gjorde 4-0 etter 27 minutters spill. Ruben Vågenes reduserte for Radøy 2 like etterpå, og Radøy 2 reduserte til 2-4 ved Marcus Sebastian Solen Hermansen etter 45 minutter. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-2.

Sikker fra straffemerket

Sandy Cehic (Bergkrystall) scoret på straffe da det var spilt et kvarter av andre omgang, og Bergkrystalls Faysal Muhyidin Omar satte inn et straffespark et kvarter før full tid. Tre minutter på overtid reduserte Radøy 2 ved Erland Soldal Sæbø. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 6-3.

Marius Aase Ludvigsen (Radøy 2) og Mehmet Akif Demez (Bergkrystall) fikk begge gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Asmir Husejnovic var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Bergkrystall bryner seg på Tertnes 2 13. april, mens Radøy 2 spiller neste kamp mot Flaktveit 2 dagen etter.