Heimdal tok føringen da Mie Eileen Hansen-Øyan satte inn 1-0 allerede etter åtte minutter, og samme spiller fikk nettsus og doblet ledelsen for Heimdal et kvarter før sidebytte. Nora Borgan Aase var uheldig og satte ballen i eget mål for Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg seks minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 0-3.

Målshow etter pause

Etter 52 minutters spill fullførte Hansen-Øyan sitt hattrick, og Hansen-Øyan satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Heimdal åtte minutter senere. Hansen-Øyan la på til 6-0 for Heimdal etter 63 minutter. Minuttet før full tid reduserte Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg da Helene Warhuus Smeby satte inn 1-6-målet. Heimdal økte ledelsen da Ingvild Elstad Angelo Rath satte ballen i nettet rett etterpå. Dermed var stillingen 7-1. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 1-7.

Heimdal leder serien

Etter onsdagens kamp er Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg på tredjeplass på tabellen med tre poeng, mens Heimdal er på topp i serien med seks poeng.

Hugo Lavik var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Heimdal måle krefter med Byåsen, mens Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg møter Utleira.