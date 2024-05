Gjerpen/Fossum fikk en drømmeåpning på kampen da Sébastien Purathane Nomme sendte laget sitt i føringen allerede etter fem minutter, men fem minutter senere utlignet Jesper Rødberg Dolva for Herkules. Kristoffer Rosland Grande sendte Herkules i ledelsen da han satte inn 2-1 etter 17 minutters spill, og Nicholas Hauge-Strøm satte ballen i mål like etterpå for Herkules og sørget for at stillingen var 3-1. Bortelaget økte ledelsen da N. Hauge-Strøm satte ballen i nettet noen minutter før hvilen. Dermed var stillingen 4-1, og det sto seg til pause. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 1-4.

Bortelaget økte ledelsen

Arthur Wiborg la på til 5-1 for Herkules etter 78 minutter. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 1-5.

Gjerpen/Fossums Jonatan Furuheim-Thomsen og Sondre Callaerts pådro seg gult kort. For Herkules fikk Kristoffer Naas gult kort.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Herkules har tatt poeng i de siste fem kampene.

Etter fredagens kamp er Gjerpen/Fossum nummer sju på tabellen med tre poeng, mens Herkules er på andreplass med elleve poeng.

Ardi Haxha dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Herkules spiller mot Drangedal 2. juni, mens Gjerpen/Fossum spiller neste kamp mot Tollnes to dager senere.