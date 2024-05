Lena Szymczak ga Greipstad 2 ledelsen tidlig i oppgjøret etter bare seks minutters spill, og Ariel Celine Kittelsen-Gabrielsen doblet ledelsen for Greipstad 2 da hun satte inn 2-0 to minutter senere. Et kvarter før pause scoret Greipstad 2-spilleren sitt andre mål da hun gjorde 3-0, og ni minutter senere økte avstanden mellom lagene da Caroline Frigstad satte inn 4-0 for Greipstad 2. Lagene gikk til pause på stillingen 0-4.

Målbonanza etter hvilen

Mille Fuglestveit Mortensen økte ledelsen for Greipstad 2 da hun satte inn 5-0 etter 58 minutter, og Caroline Frigstad scoret sitt andre mål da hun gjorde 6-0 fem minutter før slutt. Like etterpå økte samme lag ved en av lagets spillere. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 0-7.

Greipstad 2 topper tabellen

Greipstad 2 har vunnet alle sine kamper hittil i årets sesong.

Etter fredagens kamp er Otra/Valle på femteplass på tabellen med seks poeng, mens Greipstad 2 er på førsteplass med 18 poeng.

Kjell Ivar Lundvall dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Greipstad 2 måle krefter med Gjerstad, mens Otra/Valle møter Birkenes.