Eriksen ga laget sitt et forsprang da hun satte inn 1-0-målet allerede etter ti minutters spill, og Heidi Hegna Asland fikk nettsus og doblet ledelsen tre minutter senere. Et kvarter før pause la Emma Rønningen på til 3-0 for Snøgg 2, og åtte minutter senere scoret Eriksen igjen da hun gjorde 4-0. To minutter før sidebytte økte Snøgg 2 ved Nora Lunde Håland. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 0-5.

Var suverene i andre omgang

Noen minutter ut i andreomgangen vartet Eriksen opp med hattrick, og etter 56 minutter scoret 23-åringen sitt fjerde mål da hun gjorde 7-0. Samme spiller scoret igjen da hun gjorde 8-0 seks minutter senere, og Asland økte ledelsen for Snøgg 2 da hun satte inn 9-0 etter 73 minutters spill. Carine Lid satte ballen i nettet og økte ledelsen til 10-0 for Snøgg 2 like etterpå, og to minutter før slutt fullførte Asland sitt hattrick. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 0-11.

Kjempet seg opp til andreplass

Herkules har tapt de siste fem kampene.

Etter onsdagens kamp er Herkules på sjuendeplass på tabellen med tre poeng, mens Snøgg 2 ligger på andreplass med 13 poeng.

Akbarjan Rozi var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Snøgg 2 spiller neste kamp mot Fossum/Storm 2 28. mai, mens Herkules prøver seg mot Skarphedin 2 dagen etter.