Etter bare åtte minutter tok Randaberg 3 ledelsen ved Grødem-Haugum, og Jo Kåre Kolnes Hult doblet ledelsen for Randaberg 3 da han satte inn 2-0 et kvarter før pause. Jesper Lustrup Sande økte ledelsen for Randaberg 3 da han satte inn 3-0 sju minutter senere, og samme spiller økte til 4-0 for Randaberg 3 fire minutter før sidebytte. En spiller reduserte til 1-4 for Lura 2 rett etterpå. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 1-4.

Randaberg 3 holdt stand etter hvilen

Noen minutter ut i andre omgang økte avstanden mellom lagene da Grødem-Haugum satte inn 5-1, og Randaberg 3-spilleren fikk sitt hattrick ni minutter ut i andreomgangen. Et kvarter før slutt reduserte hjemmelaget ved en av lagets spillere, og ti minutter senere ble avstanden mellom lagene mindre da en spiller reduserte til 3-6. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-6.

Randaberg 3 klatret til tredjeplass

Etter kampen står både Lura 2 og Randaberg 3 med ti poeng.

I neste runde skal Lura 2 møte Vardeneset 3, mens Randaberg 3 møter Sandved 3.