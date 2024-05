Anwar Duha sendte Sunndal i føringen da han satte inn 1-0 etter 14 minutter. Etter halvspilt kamp sto det 1-0.

Dominerte etter hvilen

Bævre doblet ledelsen for Sunndal da han satte inn 2-0 to minutter etter pause, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Sunndal etter 57 minutters spill. Fem minutter senere vartet Sunndal-spilleren opp med hattrick, og Einar Røen satte ballen i nettet og økte ledelsen minuttet før full tid. Rett etterpå la Tero Alexandre Hagen på til 6-0 for Sunndal. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 6-0.

Peter Hesthol Klykken og Lucas Aasen Hol fikk gult kort.

Sesongavslutning

Terje Polden var kampleder.

Dette var siste den seriekampen for begge lagene. Gossen/Ekko/Aureosen tok til slutt ett poeng, noe som holder til en foreløpig sjuendeplass på tabellen. Etter dagens kamp legger Sunndal seg på fjerdeplass med ni poeng.

For Gossen/Ekko/Aureosen ender sesongen med åtte scorede mål, mens de har sluppet inn 22 mål. Sunndal har i løpet av sesongen scoret 17 mål og sluppet inn 20.

Sturla Husevåg scoret seks mål for Gossen/Ekko/Aureosen, mens Tero Alexandre Hagen noterte seg for åtte scoringer for Sunndal.