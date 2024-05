Austevoll tok en tidlig ledelse i kampen etter scoring ved Andre Lauvik Ramsay, og Mattias Hausberg fikk nettsus og doblet ledelsen etter tolv minutter. Norheimsund/Øystese reduserte til 1-2 tre minutter senere. Lucas Hjertøy satte ballen i mål etter 25 minutters spill, og A. Ramsay satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Austevoll. Åtte minutter senere økte avstanden mellom lagene da A. Ramsay satte inn 5-1. Stillingen sto seg til pause. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 5-1.

Pyntet på resultatet

Olav Nesheim reduserte for Norheimsund/Øystese ti minutter ut i andreomgangen. Seks minutter senere var hattricket et faktum for A. Ramsay. Nesheim reduserte til 3-6 for Norheimsund/Øystese ett minutt før full tid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 6-3.

Austevolls Halvor Ringdal og Peder Sandtorv Totlandsdal pådro seg gult kort. For Norheimsund/Øystese fikk Anders Gjerde Skoge gult kort.

Leder serien

Austevoll og Norheimsund/Øystese har nå begge ni poeng.

Ketil Reigstad var dommer i kampen.

Austevoll bryner seg på Os 2 1. juni, mens Norheimsund/Øystese spiller neste kamp mot Lyngbø tre dager senere.