Tobias Vesteraas Haga sendte Vind 2 foran da han satte inn 1-0 etter 32 minutter. Ved pause var stillingen 0-1.

Bortelaget økte ledelsen

Fem minutter etter pause ble vondt til verre for Lesja/Lesjaskog/Dombås, da Gustav Lyftingsmo-Djønne doblet ledelsen for Vind 2. Simen Frydenlund la på til 3-0 for Vind 2 et kvarter før full tid. Sunniva Lønstad Bakken reduserte til 1-3 for Lesja/Lesjaskog/Dombås ni minutter senere. Fem minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Henrik Stangjordet satte inn 4-1. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-4.

Vind 2 klatret til tredjeplass

Etter søndagens kamp er Lesja/Lesjaskog/Dombås på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Vind 2 er nummer tre med ni poeng.

Christian Kleveland var kampleder.

2. juni er det ny kamp for Lesja/Lesjaskog/Dombås. Da møter de Gjøvik-Lyn 2. Vind 2 skal måle krefter med Otta/Heidal samme dag.