Torridal tok ledelsen ved Eline Morvik Askevold etter 15 minutters spill, men Håbestad utlignet for Express/Lia/Rygene to minutter senere. Åse Cornelia Jørundland Berg sendte Torridal i føringen på nytt to minutter før hvilen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 2-1.

Sikret poengene etter snuoperasjon

Oda Gruer-Larsen utlignet da hun satte inn 2-2, og da det var spilt en halv time i andre omgang, scoret Håbestad igjen da hun gjorde 3-2. Erle Utne scoret for Express/Lia/Rygene like etterpå, slik at resultattavla viste 4-2. Sofia Høigilt Strand reduserte for Torridal etter 80 minutter. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 3-4.

Kjempet seg opp til sjuendeplass

Det stanset Express/Lia/Rygenes tapsrekke. Laget hadde ikke tatt poeng på sine tre siste kamper.

Etter torsdagens kamp er Torridal på åttendeplass på tabellen med tre poeng, mens Express/Lia/Rygene ligger på sjuendeplass med seks poeng.

Nikolai Mjåland dømte oppgjøret.

I neste runde skal Torridal måle krefter med Søgne 30. mai, mens Express/Lia/Rygene møter Randesund samme dag.