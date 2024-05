SIF/Hessa fikk et forsprang da Hans Magnus Holen Silseth satte inn 1-0 etter 40 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1 til pause.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Oliver Brautehaug Jakobsen utlignet for Ørskog/Stordal etter 68 minutters spill, og Eirik André Klausen sendte Ørskog/Stordal i føringen da han satte inn 2-1 etter 80 minutter. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-1.

Omar Viddal Krogsæter pådro seg gult kort.

Klatret til fjerdeplass

Etter torsdagens kamp er Ørskog/Stordal nummer fire på tabellen med seks poeng, mens SIF/Hessa er på sjetteplass med tre poeng.

Kristoffer Solheimsnes var dagens dommer.

I neste runde skal SIF/Hessa måle krefter med Skodje 30. mai. Ørskog/Stordal møter Emblem 31. mai.