Martin Hegland sendte Sannidal i føringen da han satte inn 1-0 etter 26 minutters spill, men Simon Carl Valentin Jändel sørget for balanse i Seljord-regnskapet da han satte inn 1-1 to minutter senere. Ehnebom ga laget sitt et forsprang på nytt da han satte inn 2-1-målet to minutter før hvilen. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 1-2.

Var suverene i andre omgang

Sannidal-spilleren scoret sitt andre mål da han gjorde 3-1 seks minutter etter pause, og Tobias Salvesen Heimdal satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Sannidal fire minutter senere. Ehnebom sikret seg hattrick da han la på til 5-1 etter 57 minutter, og Heimdal scoret igjen da han gjorde 6-1 like etterpå. Hegland økte ledelsen for Sannidal da han satte inn 7-1 etter 65 minutters spill. Jan Marcus Hjertås reduserte til 2-7 ti minutter senere. Teodor Tveit Pedersen satte ballen i nettet og økte ledelsen et kvarter før full tid. Harald Lauvik Gjelstad gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 3-8 tre minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-8.

Seljords Jan Marcus Hjertås og Harald Lauvik Gjelstad pådro seg gult kort.

Sannidal beholder sjetteplass

Etter torsdagens kamp er Seljord nummer elleve på tabellen med tre poeng, mens Sannidal er på sjetteplass med tolv poeng.

Rollef Flathus dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Sannidal bryner seg på Tollnes 2 29. mai, mens Seljord spiller neste kamp mot Bamble dagen etter.