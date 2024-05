Arne Kristian Thomassen ga Fløy 3 ledelsen etter et kvarter, og Anders Høgetveit scoret og doblet ledelsen for Fløy 3. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 2-0.

Bortelaget tok alle poengene

Noen minutter ut i andreomgangen reduserte Vigør 3 da Henry Le satte inn 1-2-målet, og Sebastian Skeie sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 etter 58 minutter. Etter 77 minutters spill fikk Vigør 3 straffespark. Ferdinand Wang Jakobsen scoret 3-2-målet. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 2-3.

Fløy 3s Anders Høgetveit og Lord Leonardo Kellie Yao Eriksson-Dossou pådro seg gult kort. For Vigør 3 fikk Jonas Landro og Henrik Johansen Landelius gult kort.

Vigør 3 serieleder

Etter torsdagens kamp ligger Fløy 3 på åttendeplass på tabellen med fire poeng, mens Vigør 3 er på førsteplass med 13 poeng.

Bendik Nikolay Helberg Langeland var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Vigør 3 måle krefter med Tigerberget 2, mens Fløy 3 møter Just 2.