Emil Andersen ga Remyra ledelsen etter elleve minutter, men Rune Bromstad sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 et kvarter før sidebytte. Isak Haugen sendte Stjørna i føringen da han satte inn 2-1 ti minutter senere. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 1-2.

Ekspederte straffe i mål

Ørjan Stormo sørget for jubel da han satte inn 3-1 etter 58 minutters spill, og etter 80 minutter økte avstanden mellom lagene da Knut-Ivar Nordvik satte inn 4-1. Remyras Andersen scoret 2-4 fra krittmerket seks minutter senere. Etter 90 minutters spill la Marius Småvik på til 5-2 for Stjørna. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 2-5.

Stjørnas Richard Ingemar Nergård pådro seg gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Kristoffer Johansen dømte kampen.

I neste runde skal Remyra møte Trygg/Lade 2, mens Stjørna møter Kolstad 2.