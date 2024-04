Oda Elisabeth Neverås sendte Leksvik foran da hun satte inn 1-0 bare noen minutter ut i kampen, og Leksvik doblet ledelsen da Astrid Ramdal satte inn 2-0 etter kun seks minutter. Like etterpå la Johanne Løkken Rosvold på til 3-0 for Leksvik, og etter bare åtte minutters spill scoret samme spiller igjen da hun gjorde 4-0. Et kvarter før hvilen økte Leksvik ved Ada Sofie Jensen-Berget, og Selma Lutdal Hovstein satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for bortelaget sju minutter senere. Ramdal scoret igjen da hun gjorde 7-0 tre minutter før pause, og gjestene økte ledelsen da Rebekka Berg Finsmyr satte ballen i nettet rett etterpå. Dermed var stillingen 8-0. Stillingen sto seg til hvilen. Etter halvspilt kamp var stillingen 0-8.

Scoret på straffespark

Rikke Emilie Berg Finsmyr satte ballen i nettet og økte ledelsen tre minutter etter sidebytte, og Victoria Krabseth Pedersen økte ledelsen for Leksvik da hun satte inn 10-0 fem minutter senere. Hitras Emmeli Røvik scoret på straffe ni minutter ut i andreomgangen. Rebekka Berg Finsmyr scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 11-1 fem minutter senere, og Rosvold laget hattrick da hun la på til 12-1 et kvarter før full tid. Neverås scoret sitt andre mål da hun gjorde 13-1 like etterpå. Etter 63 minutter reduserte Anja Kristine Jobotn til 2-13 for hjemmelaget. Ett minutt senere vartet Rebekka Berg Finsmyr opp med hattrick. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 2-14.

Leksvik topper serien

Etter søndagens kamp er Hitra på sjetteplass på tabellen med null poeng, mens Leksvik ligger på førsteplass med seks poeng.

Andreas Hammer var dommer.

Hitra møter Malvik 2/Hommelvik 2 28. april, mens Leksvik spiller neste kamp mot Klæbu tre dager senere.