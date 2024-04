Start tok ledelsen da Aleksander Kovac scoret etter 13 minutters spill, og Waage doblet ledelsen for Start da han satte inn 2-0 ett minutt senere. Johannes Grummedal Engenes la på til 3-0 for Start etter 27 minutter, og Waage satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Start ni minutter senere. Noen minutter før pause økte avstanden mellom lagene da Kovac satte inn 5-0, og etter 45 minutters spill var hattricket et faktum for Waage. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 6-0.

Start dro ifra

Engenes scoret igjen da han gjorde 7-0 åtte minutter etter sidebytte. Syver Ek Skarnes reduserte til 1-7 for Kongsvinger etter 67 minutter. Jacob Sheridan Kolbeinshavn økte ledelsen for Start da han satte inn 8-1 seks minutter senere. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 8-1.

Topper serien

Etter lørdagens kamp ligger Start på førsteplass på tabellen med tre poeng, mens Kongsvinger er på niendeplass med null poeng.

Kampen ble ledet av Atle Tveit. 100 tilskuere var til stede på oppgjøret på Sparebanken Sør Arena.

I neste runde skal Start møte Mjøndalen, mens Kongsvinger møter Strømsgodset.