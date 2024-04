Lukas Waldersnes Vågenes sendte Radøy i føringen da han satte inn 1-0 etter 14 minutters spill, men rett etterpå utlignet Emil Lien Nyhammer for Djerv/Nordnes. Radøy tok ledelsen på nytt ved Christian Joriel Marcelo Bautista etter 28 minutter. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 2-1.

Straffescoring

Markus Marøy Ervik scoret for Radøy og sørget for at stillingen var 3-1 åtte minutter etter pause. Torjus Seterås Løvold (Djerv/Nordnes G15) satte inn et straffespark sju minutter senere. Lilletveit scoret 4-2-målet sju minutter før slutt, og like etterpå økte avstanden mellom lagene da Radøy-spilleren satte inn 5-2. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 5-2.

Nye poeng skal deles ut

Steek Ranjit Emilianus dømte oppgjøret.

Djerv/Nordnes spiller neste kamp mot Norheimsund/Øystese 21. april, mens Radøy spiller mot Varegg/Sandviken 2 to dager senere.