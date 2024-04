Kvik 2 fikk en kjempestart på kampen da Magnus Hoff Johansen sendte laget sitt i føringen allerede etter seks minutters spill, men Ålen utlignet til 1-1 da Sander Gjersvold Sand satte ballen i mål etter 32 minutter. Morten Austheim Krokstad sendte Kvik 2 i føringen på nytt to minutter senere, og etter 37 minutters spill scoret M. Johansen igjen da han gjorde 3-1. Safiollah Shakibani reduserte til 2-3 rett etterpå, og Sand utlignet til 3-3 da han satte ballen i mål to minutter før pause. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 3-3.

Delte poengene

Krokstad ga Kvik 2 ledelsen igjen noen minutter ut i andreomgangen. Sivert Øien Bakke scoret for Kvik 2 fem minutter før slutt, slik at resultattavla viste 5-3. Fem minutter senere reduserte Ålen ved Andreas Lundereng Skjefte, og Sigurd Knutsen Storseth sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 5-5. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 5-5.

Kvik 2s Ole Marcus Mikkelsen Sokki og Leif Arvid Bjørke fikk gult kort. For Ålen fikk Safiollah Shakibani og Jon Kristian Trøen gult kort.

Slik spilles neste runde

Trym Stjern Ledang var dommer i oppgjøret.

19. april skal Kvik 2 møte Leik, mens Ålen møter Charlottenlund.