Hegra fikk en drømmeåpning på kampen da Magnus Svendgård Krogstadholm sendte laget sitt i ledelsen allerede etter to minutter, og Jonas Bonslet (Hegra G16) scoret på straffe rett etterpå. Petter Erlingson Gresseth la på til 3-0 for Hegra etter 17 minutters spill, og etter 28 minutter økte avstanden mellom lagene da Ludvik Opheim Hammer satte inn 4-0 for Hegra. Fem minutter senere reduserte Ranheim 2 da Leo Jørgensen Wikdahl satte inn 1-4-målet, og Yaseen Khan gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-4 fem minutter før sidebytte. Like etterpå ble avstanden mellom lagene redusert da David Klein Reinertsen reduserte til 3-4. Noen minutter før hvilen scoret Gresseth igjen da han gjorde 5-3. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 5-3.

Dominerte i andreomgang

Fred Leopold Hagen var uheldig og satte ballen i eget mål for Ranheim 2 to minutter etter pause. Odin Nordfjell Hammer økte til 7-3 for Hegra ett minutt senere. Ranheim 2 scoret selvmål noen minutter ut i andreomgangen. Khan scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-8 ti minutter ut i andre omgang. Krogstadholm satte ballen i nettet og økte ledelsen til 9-4 for Hegra. Da det var spilt en halv time i andreomgangen, var Hegra uheldig og gjorde selvmål. Leokim Hofstad Mo satte ballen i nettet og økte ledelsen til 10-5 for Hegra seks minutter senere. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 10-5.

Vegard Borthen Flatås og Khan pådro seg gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Ane Trætli Kristiansen dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Hegra prøver seg mot Malvik 2/Hommelvik 2 23. april, mens Ranheim 2 spiller neste kamp mot Fram 28. april.