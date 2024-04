Nikolai Jentoft Moen Botchway sendte Hamna 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 bare noen minutter ut i første omgang, men Vebjørn Bye Amundsen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter bare ti minutters spill. Noah Hustad Berg sendte Hamna 2 foran på nytt da han satte inn 2-1 fire minutter senere, men Jørgen Bæck utlignet da han satte inn 2-2 etter 16 minutter. Istad-Pedersen sørget for ledelse da han satte inn 3-2-målet ni minutter senere. Etter halvspilt kamp var stillingen 2-3.

Økte ledelsen

Botchway sørget for balanse i Hamna 2-regnskapet da han satte inn 3-3 fem minutter før slutt. Fløya 2 tok ledelsen igjen da Jakob Selseth-Olsen scoret like etterpå, og Istad-Pedersen scoret igjen da han gjorde 5-3 to minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 3-5.

Hamna 2s Elias Lyngedal, Daniel Mortensen og Leon Hilmarsen fikk se det gule kortet. For Fløya 2 fikk Jonas Karlstrøm og Lodin Wiborg gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Jon-Geir Iversen dømte kampen.

I neste runde skal Hamna 2 møte Ringvassøy, mens Fløya 2 møter Ramfjord.