Mathilde Stjernen sendte Flatås i ledelsen før det første minuttet var spilt, og Flatås doblet ledelsen da Ingrid Råen satte inn 2-0 seks minutter senere. Emma Svean Dahl satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 14 minutter, og Stjernen scoret igjen da hun gjorde 4-0 sju minutter senere. Etter 27 minutters spill scoret Dahl sitt andre mål da hun gjorde 5-0, og ti minutter senere fullførte samme spiller sitt hattrick. Råen la på til 7-0 for Flatås noen minutter før hvilen. Etter halvspilt kamp sto det 7-0.

Flatås vant etter målrik andreomgang

Flatås-angriperen sikret seg hattrick da hun la på til 8-0 noen minutter ut i andreomgangen, og Amalie Selnes Lorentzen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 9-0 for Flatås tre minutter etter pause. Flatås var uheldig og satte ballen i eget mål sju minutter senere. Thea Korsan reduserte til 2-9 etter 53 minutter. Lorentzen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 10-2 for Flatås, og åtte minutter senere var hattricket et faktum for Stjernen. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 11-2.

Råen fikk se det gule kortet.

Tok steg på tabellen

Etter onsdagens kamp er Flatås på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Malvik/Hommelvik ligger på fjerdeplass med tre poeng.

Henning Moe var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Malvik/Hommelvik bryner seg på Varden Meråker 5. mai, mens Flatås spiller neste kamp mot Tangmoen/Remyra/Fram to dager senere.