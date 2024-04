Giv Akt tok ledelsen da Magnus Nikolai Skretting satte inn 1-0 etter elleve minutter, og Jens Hadland scoret og doblet ledelsen for Giv Akt like etterpå. Alakbani økte ledelsen da han satte inn 3-0 etter 16 minutters spill, og Giv Akt-spilleren scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-0 to minutter senere. Samme spiller laget hattrick da han ordnet 5-0 etter 20 minutter, og Alakbani scoret sitt fjerde mål da han gjorde 6-0 åtte minutter senere. Tor Jørgen Skog satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for Giv Akt, og etter 36 minutters spill økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 8-0 for Giv Akt. Ni minutter senere økte avstanden mellom lagene da Nikola Ribac satte inn 9-0, og det sto seg til pause. Lagene gikk til pause på stillingen 9-0.

Målbonanza etter hvilen

Giv Akt-spilleren satte ballen i nettet og økte ledelsen noen minutter etter pause, og Kristoffer de La Cruz Olsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 11-0 for Giv Akt noen minutter ut i andre omgang. Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, vartet Skog opp med hattrick, og fire minutter senere scoret Alakbani igjen da han gjorde 13-0. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 13-0.

Leder serien

Etter tirsdagens kamp er Giv Akt på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Våg ligger på fjerdeplass med null poeng.

Jan Helge Ask dømte oppgjøret.

I neste runde skal Giv Akt måle krefter med Vigør 30. april, mens Våg møter Otra samme dag.