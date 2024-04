Rollon tok ledelsen da Waagan scoret etter 45 minutter. Lagene gikk til pause på stillingen 0-1.

Rollon økte ledelsen

Geir Marius Øie sørget for balanse i Stordal/Ørskog-regnskapet da han satte inn 1-1 et kvarter før full tid. Sebastian Gangstad Ræstad ga laget sitt et forsprang på nytt da han satte inn 2-1-målet fem minutter senere, og seks minutter før slutt scoret Waagan igjen da han gjorde 3-1. Seks minutter senere vartet samme spiller opp med hattrick. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 1-4.

Stordal/Ørskogs Geir Marius Øie pådro seg gult kort. For Rollon fikk Karl Gangstad og Marius Myking Waagan gult kort.

Slik spilles neste runde

Haakon Javier Tronstad dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Stordal/Ørskog prøver seg mot Langevåg 19. april, mens Rollon spiller neste kamp mot SIF/Hessa.