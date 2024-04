Askøy 2 fikk et forsprang da Mikkel Hiis Bergh satte inn 1-0 etter bare ti minutters spill, og Askøy 2 var på farten igjen seks minutter senere. De doblet ledelsen da Gunnlaugsson satte inn 2-0. Ian David Hagebø Pareliussen økte ledelsen da han satte inn 3-0 etter 23 minutter. Ved pause sto det 0-3.

Målshow i andre omgang

Etter 56 minutters spill scoret Gunnlaugsson sitt andre mål da han gjorde 4-0, og Hauk Anderssen Nødland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Askøy 2. Heine Midtøy Nøttveit økte ledelsen for Askøy 2 da han satte inn 6-0 ni minutter senere, og Fredrik Martin Nordanger Nassar satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for gjestene seks minutter før slutt. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 0-7.

Carsten Andreas Lekven og Tobias Dahle Price fikk se det gule kortet.

Tok steg på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Bjarg 2 på åttendeplass på tabellen med tre poeng, mens Askøy 2 er nummer to med seks poeng.

Jan Tore Larsen var dommer i oppgjøret.

7. mai er det ny kamp for Bjarg 2. Da møter de Smørås 3. Askøy 2 skal måle krefter med Gneist 2 samme dag.