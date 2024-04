Frikk Andreas Hoff Nordberg sendte Herkules 2 i ledelsen et kvarter før pause, men Noah Alexander Severin utlignet da han satte inn 1-1 fem minutter senere. Alan Hamam sendte Herkules 2 foran igjen da han satte inn 2-1 etter 35 minutters spill. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 1-2.

Målbonanza etter hvilen

Sander Årsandøy Grothaug sørget for Herkules 2-jubel da han satte inn 3-1 fire minutter etter sidebytte, og en av lagets spillere økte til 4-1 for Herkules 2 fem minutter senere. Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, økte bortelaget ved Alan Hamam, og Herkules 2 økte ledelsen da Mats Halland satte ballen i nettet like etterpå. Dermed var stillingen 6-1. Etter 58 minutter var hattricket et faktum for Alan Hamam. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-7.

Slik spilles neste runde

Geir Jung Næss var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Urædd 2 måle krefter med Storm/Siljan 2 25. april, mens Herkules 2 møter Tollnes 2 samme dag.