Ridderseth sendte Reinen 2 i føringen da han satte inn 1-0 etter et kvarters spill, og Johannes Richardsen Ytterstad fikk nettsus og doblet ledelsen for Reinen 2 sju minutter senere. Etter 28 minutter scoret Ridderseth igjen da han gjorde 3-0, og sju minutter senere la Enir André Bjerck Bersvendsen på til 4-0 for Reinen 2. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-4.

Dommeren pekte på straffemerket

Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, fikk Fløya 2 straffespark, og Meron Rekka Ghilazghi scoret 1-4-målet. Sju minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Daniel Fossbakk Holmeslet satte inn 5-1 for Reinen 2. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 1-5.

Julian Magnus Johnsen Ramstad fikk se det gule kortet.

Reinen 2 klatret til andreplass

Reinen 2 tok sin første seier denne sesongen.

Fløya 2 og Reinen 2 er nå begge oppe i tre poeng.

Børge Botten var kampleder.

22. mai er det ny kamp for Reinen 2. Da møter de Kvaløya 2. Fløya 2 skal måle krefter med Kvaløya 2 6. juni.