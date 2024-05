Strindheim 2 fikk en kjempestart på kampen da Amelie Sylte Talseth sendte laget sitt i ledelsen allerede etter ni minutters spill, men Fatima Abdulghani Ali Nagi Muthanna sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 1-1 ni minutter senere. Strindheim 2 tok ledelsen igjen da Talseth satte inn 2-1 etter 22 minutter. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 2-1.

Sikret poeng

Leona Nhat Ha Tran scoret 3-1-målet noen minutter ut i andreomgangen, og etter 59 minutters spill la Maria Zahl-Johansen på til 4-1 for samme lag. Luka Baluba Fahlberg Lervåg reduserte til 2-4 like etterpå, og etter 64 minutter reduserte Trygg/Lade 2/Trond 2 da Fatima Abdulghani Ali Nagi Muthanna satte inn 3-4-målet. Ett minutt før full tid var hattricket et faktum for Trygg/Lade 2/Trond 2-spilleren. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 4-4.

Trygg / Lade 2 / Trond 2 serieleder

Etter torsdagens kamp er Strindheim 2 på sjetteplass på tabellen med sju poeng, mens Trygg/Lade 2/Trond 2 ligger på førsteplass med 13 poeng.

Mohammed Naim Alsayed var dagens dommer.

21. mai er det ny kamp for Strindheim 2. Da møter de Malvik 2/Hommelvik 2. Trygg/Lade 2/Trond 2 skal måle krefter med Heimdal 2 23. mai.