Ingeborg Stai sendte Kvikne i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter bare ti minutters spill. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 0-1.

Økte ledelsen

Etter et kvarter av andreomgangen ble vondt til verre for Folldal, da Nina Bekken doblet ledelsen for Kvikne. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 0-2.

Tok steg på tabellen

Etter torsdagens kamp er Folldal på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens Kvikne ligger på tredjeplass med ni poeng.

Kristian Fredrik Larsen dømte oppgjøret.

I neste runde skal Folldal møte Tynset 2, mens Kvikne møter Os/Nansen 2/Tolga-Vingelen 2.