Haldor Vårdal sendte Dale (Sogn og Fjordane) foran da han satte inn 1-0 allerede etter to minutters spill, men Oscar Inuk Kvalheim Rosing sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Etter 21 minutter scoret samme spiller sitt andre mål da han gjorde 2-1, og seks minutter senere fullførte Måløy-angriperen sitt hattrick. Etter 31 minutters spill reduserte Dale (Sogn og Fjordane) ved Teodor Helle Rochlenge. Ved pause sto det 2-3.

Dale (Sogn og Fjordane) hadde grunn til å juble mot Måløy

Julian Gjervik Madsen utlignet da han satte inn 3-3 noen minutter etter sidebytte. Måløy tok ledelsen igjen da Rosing scoret ti minutter ut i andre omgang, men Rochlenge sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 4-4 da det var spilt en halv time i andreomgangen. Madsen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 5-4 fem minutter senere. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 5-4.

Kasper Vårdal fikk se det gule kortet.

Troner øverst

Etter torsdagens kamp er Dale (Sogn og Fjordane) på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Måløy er nummer to med sju poeng.

Helge Haraldset Hafsås var dagens dommer.

I neste runde skal Dale (Sogn og Fjordane) møte Høyang, mens Måløy møter Sandane.