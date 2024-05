Oskar Engelbrecht Hjørnevik ga Skarp 3 ledelsen etter bare fire minutters spill. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 0-1.

Dominerte etter pause

Skarp 3 doblet ledelsen da Martin Myrhaug Hansen satte inn 2-0 fem minutter etter pause, og T. Larsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Skarp 3 etter 68 minutter. M. Hansen scoret sitt andre mål da han gjorde 4-0 tre minutter senere, og Skarp 3 rykket ytterligere ifra da T. Larsen økte ledelsen etter 73 minutters spill. Rett etterpå var hattricket et faktum for T. Larsen. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 0-6.

Storfjords Robin Kjempedal Åsmo pådro seg gult kort. For Skarp 3 fikk Mikael Gulliksen og Martin Myrhaug Hansen gult kort.

Skarp 3 topper serien

Storfjord har ikke tatt poeng på de siste to kampene.

Etter lørdagens kamp er Storfjord nummer ti på tabellen med null poeng, mens Skarp 3 er på topp i divisjonen med seks poeng.

Stian Pettersen var dommer i oppgjøret.

Skarp 3 spiller neste kamp mot Fløya 4 15. mai, mens Storfjord prøver seg mot Stakkevollan 2 20. mai.