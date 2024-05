Torbjørn Damhaug Bjørnsvik sendte Markabygda i ledelsen etter 13 minutter. Helgådal var uheldig og satte ballen i eget mål fire minutter senere. Samme mann økte ledelsen for Markabygda da han satte inn 3-0 et kvarter før pause, og ni minutter senere økte avstanden mellom lagene da Johan Sjøbakk Lund satte inn 4-0 for Markabygda. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 4-0.

Helgådal klarte ikke nærme seg

Espen Svanem Bjerknes økte til 5-0 for Markabygda noen minutter ut i andreomgangen, og etter 57 minutters spill økte Markabygda ved Philip Vaade. Etter 80 minutter ble avstanden mellom lagene mindre da Tage Myhr reduserte til 1-6, og Petter Garli reduserte til 2-6 seks minutter senere. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 6-2.

Markabygdas Mats Winnberg pådro seg gult kort. For Helgådal fikk Niklas Ervik, Simon Green Karlsen og Tage Myhr gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Helgådal har ikke tatt ett eneste poeng denne sesongen.

Etter torsdagens kamp er Markabygda nummer tre på tabellen med sju poeng, mens Helgådal er på ellevteplass med null poeng.

Kosom Alexsander Skaale var kampleder.

I neste runde skal Markabygda måle krefter med Vuku 2 13. mai. Helgådal møter Ekne 20. mai.