Julius Vincent Schjetne Hovgaard ga Vestsiden-Askøy 2 ledelsen et kvarter før hvilen. Fem minutter senere ble vondt til verre for Øystese/Norheimsund, da Joakim Skjold Gaustad doblet ledelsen for Vestsiden-Askøy 2. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 2-0.

Øystese / Norheimsund så rødt

Noen minutter ut i andreomgangen la Kristoffer Torgersen Ovnerud på til 3-0 for Vestsiden-Askøy 2, og samme lag rykket ytterligere ifra da Filip Spord økte ledelsen etter 55 minutters spill. Etter 66 minutter fikk Vestsiden-Askøy 2 straffe. Hovgaard satte inn 5-0-målet, og Jonas Mæland Bjørsvik satte ballen i nettet og økte ledelsen åtte minutter senere. Mathias Pedersen la på til 7-0 for vertene etter 78 minutters spill, og Sebastian Skogen (Vestsiden-Askøy 2 G19) satte inn et straffespark like etterpå. To minutter før slutt økte Vestsiden-Askøy 2 ved Elias Hjartåker. Øystese/Norheimsund måtte avslutte kampen med ti spillere etter at Noad Biniam Aklilu fikk marsjordre to minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 9-0.

Aragon Birkeland og Tord Myrvold Aksnes fikk se det gule kortet.

Slik spilles neste runde

Andre Larsson Falck dømte oppgjøret.

30. mai er det ny kamp for Øystese/Norheimsund. Da møter de Varegg. Vestsiden-Askøy 2 skal måle krefter med Fyllingsdalen 2 6. juni.