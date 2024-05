Etter 27 minutter tok Rennesøy ledelsen ved Markus Norenes. Ti minutter senere ble vondt til verre for Randaberg, da Mæland doblet ledelsen for Rennesøy. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 0-2.

Randaberg pådro seg utvisning

Victor Mesele Gundersen Mitchell reduserte til 1-2 for Randaberg noen minutter ut i andreomgangen. Endre Tendenes fant nettmaskene ni minutter etter pause. Etter 60 minutters spill reduserte Magnus Sunde til 2-3 for Randaberg. Sju minutter senere scoret Mæland sitt andre mål da han gjorde 4-2, og Rennesøy-spilleren sikret seg hattrick da han la på til 5-2 da det var spilt en halv time i andre omgang. Randabergs Sunde ble sendt i dusjen da han pådro seg sitt andre gule kort seks minutter senere, og Leon Nådland Røssland økte ledelsen for Rennesøy da han satte inn 6-2 etter 80 minutter. Ett minutt på overtid økte avstanden mellom lagene da Jarleiv Langvik Østhus satte inn 7-2. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 2-7.

Leonard Haraldseid Aarsheim fikk gult kort.

Topper tabellen

Etter tirsdagens kamp ligger Randaberg på andreplass på tabellen med 15 poeng, mens Rennesøy er på førsteplass med 16 poeng.

Tom Øyvind Ulseth var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Rennesøy måle krefter med Viking 3 22. mai. Randaberg møter Vardeneset 2 23. mai.