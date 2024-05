Rindal 2 tok en tidlig ledelse i kampen ved Steinar Gjeldnes, og Ola Myklegard Aarnes doblet ledelsen for Rindal 2 da han satte inn 2-0 etter elleve minutters spill. Fem minutter senere økte Rindal 2 ved M. Bakken, og M. Bakken økte ledelsen da han satte inn 4-0 etter 19 minutter. Etter 34 minutters spill fullførte M. Bakken sitt hattrick. Etter halvspilt kamp sto det 5-0.

Straffemål

To minutter etter sidebytte scoret Aarnes sitt andre mål da han gjorde 6-0. Åtte minutter senere fikk Rindal 2 straffespark, og Lars Aleksander Møkkelgård scoret fra ellevemeteren. Sander Landsem Kattem satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-0 for Rindal 2, og M. Bakken scoret sitt fjerde mål da han gjorde 9-0 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 9-0.

Orkanger 2s Benjamin Opland Sletvold og Mustaf Sharif Abdirahman Mohamed pådro seg gult kort.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Orkanger 2 har ikke tatt poeng på de siste tre kampene.

Etter mandagens kamp er Rindal 2 nummer tre på tabellen med ti poeng, mens Orkanger 2 er på niendeplass med tre poeng.

Torgeir Berg Lunder var kampleder.

20. mai skal Rindal 2 møte Melhus 3, mens Orkanger 2 møter Skaun.