Tromsdalen tok ledelsen etter bare ti minutter, og Ludvik Christensen Engås doblet ledelsen da han satte inn 2-0 fire minutter senere. Etter 23 minutters spill økte Tromsdalen ved Jacob Ludvigsen, og Engås satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 40 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-0 etter første omgang.

Tromsdalen var suverene i andre omgang

Ett minutt etter pause vartet Tromsdalen-spilleren opp med hattrick, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Lukas Lingrasmo Johannessen satte inn 6-0. Etter et kvarter av andreomgangen scoret Engås igjen da han gjorde 7-0, og Johannessen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-0 for Tromsdalen to minutter senere. Sander Schjølberg la på til 9-0 for Tromsdalen etter 59 minutters spill. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 9-0.

Tromsdalen topper serien

Etter mandagens kamp er Tromsdalen på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Kvaløya 2 er nummer ti med null poeng.

Frode Kristoffersen var dommer.

Tromsdalen bryner seg på Kvaløya 22. mai, mens Kvaløya 2 spiller neste kamp mot Kvaløya 28. mai.