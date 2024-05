Sunndal tok ledelsen da en spiller satte inn 1-0 bare noen minutter ut i kampen. Sunndal scoret selvmål et kvarter før sidebytte. Mina Volden sørget for at Sunndal tok ledelsen igjen med sin scoring fire minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2.

Målshow etter pause

Hannah Elvira Thorvaldsen fant nettmaskene etter 46 minutter, og samme spiller scoret sitt andre mål da hun gjorde 4-1 etter 57 minutters spill. Seks minutter senere økte Sunndal ved en av lagets spillere, og Ingrid Utne satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-1 for Sunndal ett minutt før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-6.

Leder serien

Etter tirsdagens kamp er Molde 2 nummer seks på tabellen med seks poeng, mens Sunndal er serieleder med 15 poeng.

Kristoffer Lange var kampleder.

29. mai er det ny kamp for Molde 2. Da møter de FCK 2. Sunndal skal måle krefter med Eide og Omegn samme dag.