Philip Strømsvik var uheldig og scoret selvmål for Romolslia/Flatås/Kolstad etter 14 minutter. Fire minutter senere utlignet Strahinja Pekovic for Romolslia/Flatås/Kolstad, og Romolslia/Flatås/Kolstad fikk et forsprang da Lukas Milan Fevåg Bechsen satte inn 2-1 etter 20 minutters spill. Pekovic scoret sitt andre mål da han gjorde 3-1 rett etterpå. Romolslia/Flatås/Kolstads Strømsvik var uheldig og scoret selvmål etter 22 minutter. Sander Lohse utlignet til 3-3 da han satte ballen i mål sju minutter senere. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 3-3.

Ble utvist

Noen minutter etter pause tok Romolslia/Flatås/Kolstad ledelsen på nytt ved Vegar Johansen Vatle. Khalid Omar Suleiman var uheldig og satte ballen i eget mål for vertene da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Samme lags Bechsen ble vist av banen etter å ha fått sitt andre gule kort sju minutter senere, og Max Anusha Moen sendte Kattem 2 i ledelsen igjen et kvarter før slutt. Vatle utlignet da han satte inn 5-5. Fire minutter før slutt scoret Lohse igjen da han gjorde 6-5, og fire minutter senere vartet samme spiller opp med hattrick. Vatle (Romolslia/Flatås/Kolstad G16) ble vist det røde kortet etter 80 minutters spill, men like etterpå reduserte Romolslia/Flatås/Kolstad da Oliver Madsen Westbye satte inn 6-7-målet. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 6-7.

Sander Høglund Aase fikk gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter tirsdagens kamp ligger Romolslia/Flatås/Kolstad på åttendeplass på tabellen med fire poeng, mens Kattem 2 er på femteplass med ni poeng.

Björn Karl Niklas Gambäck dømte kampen på Romolslia Kunstgress. 70 tilskuere var til stede på oppgjøret.

I neste runde skal Romolslia/Flatås/Kolstad måle krefter med Skaun 28. mai. Kattem 2 møter Rosenborg 30. mai.