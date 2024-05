Etter kun ti minutters spill tok Rørvik ledelsen ved Anders Morken, og Rørvik var på farten igjen ti minutter senere. De doblet ledelsen da Douglas Cerqueira de Mello satte inn 2-0. Theo Aksnes Olsen (Levanger 2) scoret fra ellevemeteren et kvarter før sidebytte. Ved pause sto det 2-1.

Levanger 2 sikret poengdeling

Erik Skeie sørget for at stillingen var 3-1 etter 66 minutter. Levanger 2 reduserte til 2-3 ved Linus August Bjørvik Flatås seks minutter før slutt, og Leo Kristoffer Leverås sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 3-3 seks minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-3.

Levanger 2s Marius Høstland pådro seg gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter mandagens kamp ligger Rørvik på sjetteplass på tabellen med åtte poeng, mens Levanger 2 er på åttendeplass med sju poeng.

Lars Einar Ingvaldsen dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Rørvik spiller neste kamp mot Tangmoen 25. mai, mens Levanger 2 bryner seg på Lånke to dager senere.