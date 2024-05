Eid tok ledelsen ved Kaja Olsen Kroken et kvarter før hvilen. Noen minutter før pause ble vondt til verre for Sandane, da Nordnes doblet ledelsen for Eid. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-0 til pause.

Eid var suverene i andre omgang

Da det var spilt et kvarter av andre omgang, økte avstanden mellom lagene da Eid-angriperen satte inn 3-0, og Mathilde Dæmring satte ballen i nettet og økte ledelsen ti minutter senere. Etter 80 minutters spill fullførte Nordnes sitt hattrick. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 5-0.

Leah Støylen McCall fikk se det gule kortet.

Eid leder serien

Etter mandagens kamp er Eid serieleder på tabellen med 15 poeng, mens Sandane er nummer to med ni poeng.

Ramyo Alsasi Mahmoud var kampleder.

27. mai er det ny kamp for Eid. Da møter de Selje. Sandane skal måle krefter med Måløy 3. juni.