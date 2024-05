Volda 3 tok ledelsen da Tadele Simon Reath scoret bare noen minutter ut i første omgang. Etter 22 minutters spill ble vondt til verre for Vanylven, da Håvard Ur doblet ledelsen for vertene. Fem minutter senere la Stian Finnøy på til 3-0 for Volda 3. Lagene gikk av banen på stillingen 3-0.

Vanylven klarte ikke nærme seg

Noen minutter etter hvilen reduserte Simen Sylte Bellen til 1-3 for gjestene. Terje Haugen Øye satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 72 minutter. Dermed endte oppgjøret 4-1.

Volda 3s Stian Finnøy fikk se det gule kortet.

Kjempet seg opp til femteplass

Etter søndagens kamp er Volda 3 på femteplass på tabellen med åtte poeng, mens Vanylven ligger på niendeplass med fire poeng.

Arve Toven dømte kampen.

Begge lag spiller sin neste kamp 22. mai. Volda 3 skal spille mot Vartdal, mens Vanylven møter Hovdebygda 2.