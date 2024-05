Dette er dagens målscorere for Orkla/Orkdal: Casper Rigstad Breimo med fire mål, Aksel Lillebror Løkken med to mål, Marius Skjuleng med to mål og Alexander Myklegard.

Dette referatet har en forenklet oppsummering av kampens hendelser på grunn av en stor andel skjulte spillere.

Orkla / Orkdal leder serien

Etter mandagens kamp ligger Orkla/Orkdal på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens KIL/Hemne er på åttendeplass med fire poeng.

Kasper By var kampleder.

13. mai er det ny kamp for Orkla/Orkdal. Da møter de Hitra. KIL/Hemne skal måle krefter med Meldal samme dag.