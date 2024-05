Maja Aas-Olsen sendte Selbu i føringen da hun satte inn 1-0 etter 17 minutters spill, men en av lagets spillere sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 ni minutter senere. Ved pause var stillingen 1-1.

Selbu hadde grunn til å juble mot Fram 2 / Lånke 2

En spiller sendte Selbu i ledelsen igjen da det var spilt et kvarter av andre omgang. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 2-1.

Klatret på tabellen

Selbu og Fram 2/Lånke 2 er nå begge oppe i seks poeng.

Ronja Johnsen Kleven var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Fram 2/Lånke 2 måle krefter med Neset, mens Selbu møter Remyra 2.