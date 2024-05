Marlene Tronseth Engås sendte Remyra/Stjørdals-Blink/Fram i ledelsen etter bare ti minutters spill. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-0.

Økte ledelsen

Vilde Tangstad Husby sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 etter 47 minutter, og rett etterpå scoret samme spiller igjen da hun gjorde 2-1. Marlene Tronseth Engås sørget for balanse i Remyra/Stjørdals-Blink/Fram-regnskapet da hun satte inn 2-2 etter 52 minutters spill, og Linnea Eklund Ydsti sørget for at Remyra/Stjørdals-Blink/Fram tok ledelsen på nytt med sin scoring to minutter senere. Etter 63 minutter fullførte Marlene Tronseth Engås sitt hattrick. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 4-2.

Klatret til andreplass

Etter tirsdagens kamp er Remyra/Stjørdals-Blink/Fram på andreplass på tabellen med sju poeng, mens Aasguten er nummer ni med null poeng.

Mohamad Safri dømte oppgjøret.

14. mai er det ny kamp for Remyra/Stjørdals-Blink/Fram. Da møter de Steinkjer 2/Sørlia 2. Aasguten skal måle krefter med Neset samme dag.