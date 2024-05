Allerede etter ti minutter tok Selbu ledelsen ved Ola Slind. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 1-0.

Straffescoring

Selbu var på farten igjen noen minutter ut i andre omgang. De doblet ledelsen da Borseth-Skoglund satte inn 2-0, og Slind (Selbu G16) scoret fra straffemerket etter 51 minutters spill. Borseth-Skoglund økte til 4-0 for Selbu ett minutt senere, og da det var spilt et kvarter av andreomgangen, var hattricket et faktum for Selbu-spilleren. Etter 67 minutter økte avstanden mellom lagene da Håkon Fossan satte inn 6-0 for Selbu. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 6-0.

Haidara Ali Tahir og Aksel Vetlesen fikk gult kort.

Tok over åttendeplassen

Selbu tok sin første seier i årets sesong.

Etter tirsdagens kamp ligger Selbu på åttendeplass på tabellen med tre poeng, mens Trygg/Lade er på tredjeplass med seks poeng.

Dagfinn Olaf Hoffstrøm dømte kampen.

Begge lag spiller sin neste kamp 14. mai. Selbu skal spille mot Hegra, mens Trygg/Lade møter Ranheim 2.