Bradar sørget for at TIFK fikk en drømmeåpning på oppgjøret da han satte ballen i mål etter kun to minutters spill, og samme mann doblet ledelsen for TIFK da han satte inn 2-0 rett etterpå. Samme spiller laget hattrick da han la på til 3-0 etter 14 minutter, og Reidar Tømmervold Venås økte til 4-0 tre minutter senere. Samme spiller scoret igjen da han gjorde 5-0 etter 32 minutters spill. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 0-5.

Ingen flere mål

Ingen av lagene klarte å putte ballen bak motstanderens keeper i andre omgang. Kampen endte dermed 0-5.

Klatret til andreplass

Etter tirsdagens kamp ligger Flatås 2 på sjetteplass på tabellen med tre poeng, mens TIFK er på andreplass med seks poeng.

Frode Dypveit dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal TIFK måle krefter med Byneset, mens Flatås 2 møter Romolslia.