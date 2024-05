Etter halvspilt kamp hadde ingen av lagene klart å få ballen i mål. Dermed sto det 0-0 til pause.

Ekspederte straffe i mål

Etter 53 minutter fikk Gulset 3 straffespark. En spiller scoret fra krittmerket, og en av lagets spillere scoret og doblet ledelsen for Gulset 3. Benjamin Hetlelid Håvie satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Gulset 3. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-0.

Klatret til tredjeplass

Etter fredagens kamp ligger Gulset 3 på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Herkules 2 er på sjetteplass med tre poeng.

Liban Bashir Ali var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Gulset 3 spiller neste kamp mot Skidar 8. mai, mens Herkules 2 møter Skidar 31. mai.