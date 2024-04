Håkon Fossan sendte Selbu 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 13 minutter, men Gustav Standal utlignet for Lånke 2 etter 30 minutters spill. Sandnes sendte Lånke 2 foran da han satte inn 2-1 tre minutter senere. Lagene gikk til pause på stillingen 2-1.

Målshow etter pause

Lånke 2-spilleren scoret sitt andre mål da han gjorde 3-1 da det var spilt en halv time i andreomgangen, og Karl Martin Mathisen la på til 4-1 for Lånke 2 åtte minutter senere. Magnus Jørstad økte ledelsen for hjemmelaget da han satte inn 5-1 etter 80 minutter. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 5-1.

Jan Eirik Brucksch pådro seg gult kort.

Troner øverst

Etter mandagens kamp er Lånke 2 på førsteplass på tabellen med sju poeng, mens Selbu 2 ligger på fjerdeplass med fire poeng.

Bård Hemming Lorentsen var kampleder.

9. mai er det ny kamp for Selbu 2. Da møter de Ranheim 3. Lånke 2 skal måle krefter med Byåsen 4 10. mai.