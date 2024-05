Bare noen minutter ut i kampen tok Malvik/Hommelvik ledelsen ved Arielle Kvamvold Vik, og Tiren Birgitte Sjøtrø fikk nettsus og doblet ledelsen noen minutter før sidebytte. Etter 35 minutters spill økte Malvik/Hommelvik ved Maren Birgitte Nordfjæran Nevermo. Etter halvspilt kamp var stillingen 3-0.

Dominerte etter pause

Ingrid Toldnes-Nøstberg gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-3 noen minutter ut i andreomgangen, og Mari Hynne Storsve reduserte til 2-3 for Sverre/Nessegutten tre minutter etter hvilen. Serine Wambui Hallem utlignet da hun satte inn 3-3. Martine Kjøsnes Valleraunet sendte Malvik/Hommelvik i føringen igjen da hun satte inn 4-3 et kvarter før slutt, men Storsve sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 4-4 fem minutter senere. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 4-4.

Klatret på tabellen

Etter onsdagens kamp ligger Malvik/Hommelvik på sjetteplass på tabellen med fem poeng, mens Sverre/Nessegutten er på tolvteplass med ett poeng.

Ole Andreas Grøtte Børnes var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Sverre/Nessegutten måle krefter med Strindheim, mens Malvik/Hommelvik møter Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg.