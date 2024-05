Det ble ingen målrik start på oppgjøret mellom Nanset og Amazon Grimstad. Da lagene gikk til pause, viste resultattavla 0-0.

Var suverene i andre omgang

Kamilla Bruhjell sendte Amazon Grimstad i ledelsen da hun satte inn 1-0 tre minutter etter hvilen, og Caminda Olsen scoret og doblet ledelsen for Amazon Grimstad. Omdal økte til 3-0 for Amazon Grimstad ni minutter senere, og etter et kvarter av andre omgang scoret samme spiller sitt andre mål da hun gjorde 4-0. Da det var spilt en halv time i andreomgangen, reduserte Nanset da Helene Ihlen satte inn 1-4-målet. Innbytter Ida Jensen økte ledelsen for Amazon Grimstad da hun satte inn 5-1 fire minutter senere, og Lise Farstad satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-1 for Amazon Grimstad. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 1-6.

Nansets Elisabeth Jeppesen fikk gult kort.

Kjempet seg opp til fjerdeplass

Etter søndagens kamp ligger Nanset på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Amazon Grimstad er på fjerdeplass med seks poeng.

Terje Skifjeld var dagens dommer.

I neste runde skal Amazon Grimstad måle krefter med Bryne 11. mai. Nanset møter Haugesund 12. mai.