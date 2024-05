Ebrima Touray sendte Lindås i ledelsen etter bare fem minutter, og seks minutter senere doblet Magnus Kyed Thorson ledelsen. Etter 18 minutters spill økte Lindås ved Andreas Sivertsen Bruvoll. Et kvarter før hvilen reduserte Fri 2 ved Mathias Kvammen Berg. Ved pause var stillingen 1-3.

Fri 2 kunne juble til slutt

30-åringen reduserte til 2-3 for Fri 2 tre minutter etter pause, og Fri 2 utlignet til 3-3 da William Lorentz Sørnes satte ballen i mål etter 64 minutter. Samme mann sendte Fri 2 i føringen da han satte inn 4-3 like etterpå, og Brede Folkestad Olsen scoret for Fri 2 og sørget for at stillingen var 5-3 etter 68 minutters spill. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 5-3.

Fri 2s Gjermund Kandal Tufteland fikk se det gule kortet.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter søndagens kamp er Fri 2 på sjuendeplass på tabellen med tre poeng, mens Lindås er nummer åtte med null poeng.

Petter Johannessen Hopland var dommer i oppgjøret.

Fri 2 møter Kvernbit 3 12. mai, mens Lindås spiller neste kamp mot Kvernbit 3 25. mai.